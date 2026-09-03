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Филиалу центра «ВОИН» во Владивостоке присвоили имя дважды Героя РФ Гудкова

Филиалу центра «ВОИН» во Владивостоке присвоили имя дважды Героя РФ Гудкова

День открытых дверей состоялся 3 сентября в новом филиале Центра «ВОИН» во Владивостоке. Ключевым событием стало присвоение филиалу имени дважды Героя России Михаила Гудкова.

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