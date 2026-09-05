Богиня Карна

Карна: Забытая богиня судьбы, перерождения и невидимых нитей мира В пантеоне славянских божеств есть имена громкие, известные каждому — Перун-громовержец, Велес-покровитель мудрости, Ярило- весеннее солнце.
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