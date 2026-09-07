Мэр Беляев: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Нижнекамский район

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил в своем канале в «Максе», что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку БПЛА на Нижнекамский район Татарстана.
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