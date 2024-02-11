Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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РЭволюционЭрки в быту

РЭволюционЭрки в быту

Конунг Ингвар Маленькое наблюдение - вы помните ту докторицу, которая объяснила вдове погибшего на СВО , что их муж и отец - законная мишень , поэтому ничего удивительного? Так вот, при обыске у нее просочились фото квартиры.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Если таких привечаем, они себя ещё покажут и будет нам ой-ой-ой
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12 час.
Кошмар
Неряшество и нечистоплотность, это верные спутники шизофрении.
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12 час.
саша дмитренко
порядок  в  доме-не  гарантия  порядка  в  мозгах!  и  наоборот
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7 час.

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