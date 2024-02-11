Конунг Ингвар Маленькое наблюдение - вы помните ту докторицу, которая объяснила вдове погибшего на СВО , что их муж и отец - законная мишень , поэтому ничего удивительного? Так вот, при обыске у нее просочились фото квартиры.
РЭволюционЭрки в быту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Если таких привечаем, они себя ещё покажут и будет нам ой-ой-ой
Ответить
12 час.
Кошмар
Неряшество и нечистоплотность, это верные спутники шизофрении.
Ответить
12 час.
саша дмитренко
порядок в доме-не гарантия порядка в мозгах! и наоборот
Ответить
7 час.
Свежие комментарии