Часть Симферополя осталась без света до вечера из-за плановых работ

Из-за плановых ремонтных работ некоторые улицы крымской столицы остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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