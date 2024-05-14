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Кард участников Наше Дело 83 Грозин — Оливейра: кто дерется 25 мая, весь список бойцов

Кард участников Наше Дело 83 Грозин — Оливейра: кто дерется 25 мая, весь список бойцов

В субботу, 25 мая 2024 года пройдет турнир российской лиги — Наше Дело 83. В главном бою состоится поединок между Алексом Оливейрой и Александром Грозиным.

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