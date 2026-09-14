❕В Симферополе шестилетний ребёнок травмировался на детской площадке: возбуждено уголовное дело Следком Крыма и Севастополя устанавливает обстоятельства происшествия.
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