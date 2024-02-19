Live Science: причиной повышения жирности кожи могут быть гормональные изменения

Сертифицированный врач-дерматолог и бывший президент Дерматологического сообщества штата Колорадо (США) Грегори Пападеас рассказал Live Science, что жирность кожи "Т-зоны" лица (лба, носа и подбородка) может повыситься вследствие изменений гормонального фона, а также воздействия факторов окружающей среды и образа жизни.