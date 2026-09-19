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Путин поручил провести эксперимент с беспилотным транспортом в четырех регионах РФ

Путин поручил провести эксперимент с беспилотным транспортом в четырех регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября поручил провести в четырех регионах России эксперимент с беспилотным общественным транспортом.

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