Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Совершенно естественно, что за ходом специальной военной операции ВС России на территории Украины внимательно следит подавляющее большинство жителей России.

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Комментарии
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radiofree RF
Чем дольше будет продолжаться СВО,тем больше погибнет наших парней.Мигранты приобретут большую силу.
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6 час.
Игорь Василевский
Мигранты - это политическо ерешение. Будет решение их выгнать - выгонят. За пару лет. И ничего князьки азиатские по этому поводу не мявкнут. НО... Слишком много выплыло мусора в результате СВО...  И от него обществу нужно избавляться.. Да и вопрос денацификации=могилизации окраины пока до конца  не решен
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2 час.
LD
Leon Dan
Умение представить недостатки достоинствами не всем дано.
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1 час.

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