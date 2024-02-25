Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Игорь Василевский

Мигранты - это политическо ерешение. Будет решение их выгнать - выгонят. За пару лет. И ничего князьки азиатские по этому поводу не мявкнут. НО... Слишком много выплыло мусора в результате СВО... И от него обществу нужно избавляться.. Да и вопрос денацификации=могилизации окраины пока до конца не решен