Совершенно естественно, что за ходом специальной военной операции ВС России на территории Украины внимательно следит подавляющее большинство жителей России.
Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин
Комментарии
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radiofree RF
Чем дольше будет продолжаться СВО,тем больше погибнет наших парней.Мигранты приобретут большую силу.
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6 час.
Игорь Василевский
Мигранты - это политическо ерешение. Будет решение их выгнать - выгонят. За пару лет. И ничего князьки азиатские по этому поводу не мявкнут. НО... Слишком много выплыло мусора в результате СВО... И от него обществу нужно избавляться.. Да и вопрос денацификации=могилизации окраины пока до конца не решен
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2 час.
LD
Leon Dan
Умение представить недостатки достоинствами не всем дано.
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1 час.
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