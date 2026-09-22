Бобры в Печатниках готовятся к холодам

Обитатели природных территорий Москвы готовятся к наступлению холодов, делают запасы корма или усиленно питаются перед спячкой, специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как разные виды животных приспосабливаются к осенне-зимнему периоду.