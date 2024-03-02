Высшая школа злословия У меня сложилось впечатление, что в Леонида Гозмана вселился Павел Иванович Пестель.
Новая Конституция от Лёни Гозмана
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
"Есть обязанности, вот ими и занимайся!" Мудро. Ковыряешься в навозе. вот и ковыряйся! А как тебе жить, скажут те, кто этому обучен, у кого обязанность руководить тобой. И ещё, не в защиту Гозмана и его программы. Тьма немцев, шведов, датчан, французов..., оказавшихся в России при Петре, Екатерине, да и позже тоже. сделали много хорошего для становления её как цивилизованного государства. А что касается Конституции, то её перепишут, подправят, когда придёт время.
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2 час.
Uri Strukow
Есть еще версия- крепостные мешали торговать землей. Одна другой не противоречит.
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1 час.
US
Uri Strukow
"Умница и редкий интеллектуал"- это на кухне в майке и семейных трусах. А ФСБ мне тоже не нравится, надо убрать и вернуть КГБ и Железного Феликса.
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1 час.
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