Новая Конституция от Лёни Гозмана

Виталий Кирпиченко

"Есть обязанности, вот ими и занимайся!" Мудро. Ковыряешься в навозе. вот и ковыряйся! А как тебе жить, скажут те, кто этому обучен, у кого обязанность руководить тобой. И ещё, не в защиту Гозмана и его программы. Тьма немцев, шведов, датчан, французов..., оказавшихся в России при Петре, Екатерине, да и позже тоже. сделали много хорошего для становления её как цивилизованного государства. А что касается Конституции, то её перепишут, подправят, когда придёт время.