Пэн Лиюань провела чаепитие с первой леди Экваториальной Гвинеи

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань во вторник в Пекине провела чаепитие и беседу с Констанцией Манге де Обианг, супругой президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, находящегося в Китае с государственным визитом.
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