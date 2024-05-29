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Китай

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Пэн Лиюань провела чаепитие с первой леди Экваториальной Гвинеи

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань во вторник в Пекине провела чаепитие и беседу с Констанцией Манге де Обианг, супругой президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, находящегося в Китае с государственным визитом.

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