В Тамбове с 19 по 27 августа отключат горячую воду на 9-ти улицах

С 19 по 27 августа часть жителей Тамбова останется без горячего водоснабжения. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей АО "Квадра" - "Тамбовская генерация".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии