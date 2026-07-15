Комплексный ремонт спортивного зала завершен в школе № 20 города Дзержинска

В Дзержинске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В школах, детских садах и организациях дополнительного образования проводятся масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города.
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