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Экономист рассказала, какие товары могут подешеветь из-за падения доллара

Экономист рассказала, какие товары могут подешеветь из-за падения доллара

Ожидать существенного снижения цен не стоит Отдельные группы товаров могут немного подешеветь на фоне ослабления доллара к рублю, однако их стоимость зависит не только от курса валют, но и от множества других факторов.

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