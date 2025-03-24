Экономист рассказала, какие товары могут подешеветь из-за падения доллара

Ожидать существенного снижения цен не стоит Отдельные группы товаров могут немного подешеветь на фоне ослабления доллара к рублю, однако их стоимость зависит не только от курса валют, но и от множества других факторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии