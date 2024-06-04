Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего направить филиппинских специалистов в области психического здоровья на Украину для оказания помощи украинским военнослужащим.
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