Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Сказочки. Авианосец это не простой корабль. У него своя ПВО и обеспечение. И один он просто так никуда не ходит. И не...Подбит второй ави...
  • Валентина Литвяк
    Домой в Израиль, в кибуц на заслуженную пенсию, Моисей, самопровоглашенный. Куда теперь наметил погнать своих соплеме...«Стоило России за...
  • Лидия Дунай
    1 макрон + 1 зеленский = 2 идиота.«6 июня Макрон об...

Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину

Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину

 Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину    Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего направить филиппинских специалистов в области психического здоровья на Украину для оказания помощи украинским военнослужащим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх