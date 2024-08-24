Ответ за Курск: Украине обрушат мосты, расширится буферная зона

Дмитрий Родионов 23 августа 2024 г., 21:56 Какие сюрпризы могут прилететь в Киев в День незалежности Владимир Путин даст суровый ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, заявил Посол России в США Анатолий Антонов.