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Русский Днепропетровск

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Ответ за Курск: Украине обрушат мосты, расширится буферная зона

Дмитрий Родионов 23 августа 2024 г., 21:56   Какие сюрпризы могут прилететь в Киев в День незалежности Владимир Путин даст суровый ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, заявил Посол России в США Анатолий Антонов.

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