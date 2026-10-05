В Казахстане снесли 527 топливных баков для контрабанды ГСМ

С начала 2026 года на казахстанской границе демонтировали 537 самовольно установленных дополнительных топливных баков общей вместимостью свыше 150 тонн, сообщили в МВД республики.
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