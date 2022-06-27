«Пистонс» планируют сохранить Хамиду Диалло и расстаться с Фрэнком Джексоном

«Пистонс» планируют воспользоваться опцией и сохранить в составе атакующего защитника Хамиду Диалло. «Детройт» при этом с высокой вероятностью откажется от разыгрывающего Фрэнка Джексона, в контракте которого также есть опция клуба на сезон-2022/23.