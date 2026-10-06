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Царьград

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Житель Самарской области украл 1,8 млн рублей по поддельной инвалидности

Житель Самарской области украл 1,8 млн рублей по поддельной инвалидности

Исаклинский районный суд приговорил жителя Самарской области к трём годам колонии общего режима за то, что с октября 2014-го по октябрь 2025 года он по поддельным документам сохранял статус инвалида и получил более 1,8 млн рублей пенсий и других выплат.

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