Интервидение: Россия готовится к новому музыкальному вызову Елена ГалицкаяВ результате заседания совета глав правительств СНГ стало известно, что Россия планирует провести первое Интервидение в 2024 году.
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