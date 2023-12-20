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FTimes

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Интервидение: Россия готовится к новому музыкальному вызову

Интервидение: Россия готовится к новому музыкальному вызову

Интервидение: Россия готовится к новому музыкальному вызову Елена ГалицкаяВ результате заседания совета глав правительств СНГ стало известно, что Россия планирует провести первое Интервидение в 2024 году.

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