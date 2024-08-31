Подельники Чубайса попались: "Остапу Бендеру XXI века" отрезали щупальца в России

Виктор Илюшин

А почему же такой оптимизм? Главный рыжий жулик свободно свалил за кордон, а пешки в ответе? Да и пешки сбегут. Вопрос у меня к Путину. Как так могло быть? Неужели всё Ваше окружение это жулики. Тогда кто Вы, ВВ? Ведь окружение делает короля. И неужели только СВО нужна была, то есть пролитие русской крови, чтобы выкорчевать этих с Вашего окружения. И как может целовать ручку русофобке А. Пугачевой ближайший из окружения- усатый "объясняло" всего народу. Что происходит в России!? Почему в Думе под надуманными предлогами о "правах человека" о "нарушении демократии (читай плутократии)" стопорят очевидные, нужные России проекты Законов, вносимые КПРФ, ЛДПР. Неужели это делается действительно депутатами так болеющих за выздоравливание России. Тогда почему такой имущественный разрыв у народа с Матвиенко, с Володиным и другими нашими рабами на галерах?!