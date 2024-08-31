Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Подельники Чубайса попались: "Остапу Бендеру XXI века" отрезали щупальца в России

Подельники Чубайса попались: "Остапу Бендеру XXI века" отрезали щупальца в России

Bulkin Sergey/Globallookpress Подельники Анатолия Чубайса по Роснано попались. "Остапу Бендеру XXI века" отрезали щупальца в России - теперь он ничего не может с этим поделать, заметил Юрий Пронько.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Когда вокруг несправедливость вижу, Зло социальное, и пошлость, и цинизм, Зову к борьбе! Тому, что ненавижу, Одно название есть - КАПИТАЛИЗМ.
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4 час.
лл
лина любимцева
Взяточники и казнокрады ПОГУБЯТ РОССИЮ!!
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1 час.
Виктор Илюшин
А почему же такой оптимизм? Главный рыжий жулик свободно свалил за кордон, а пешки в ответе? Да и  пешки сбегут. Вопрос у меня к Путину. Как так могло быть? Неужели всё Ваше окружение это жулики. Тогда кто Вы, ВВ? Ведь окружение делает короля. И неужели только СВО нужна была, то есть пролитие русской крови, чтобы выкорчевать этих с Вашего окружения. И как может целовать ручку русофобке А. Пугачевой ближайший из окружения- усатый &quot;объясняло&quot; всего народу. Что происходит в России!? Почему в Думе под надуманными предлогами о &quot;правах человека&quot; о &quot;нарушении демократии (читай плутократии)&quot; стопорят очевидные, нужные России проекты Законов, вносимые КПРФ, ЛДПР. Неужели это делается действительно депутатами так болеющих за выздоравливание России. Тогда почему такой имущественный разрыв у народа с Матвиенко, с Володиным и другими нашими рабами на галерах?!
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