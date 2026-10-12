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«Авангард» выиграет Кубок Гагарин, только если уволит Буше. Это уже работало в Швейцарии

«Авангард» выиграет Кубок Гагарин, только если уволит Буше. Это уже работало в Швейцарии

Разин вот-вот освободится.Что нужно сделать «Авангарду», чтобы завоевать Кубок Гагарина? Глядя на результаты прошлых сезонов, можно дать простой ответ: обыграть «Локомотив».

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