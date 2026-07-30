Как цвет одежды может заменить визит к косметологу: личный взгляд парикмахера

За годы работы с сотнями женщин я вывела для себя один парадоксальный закон. Можно потратить часы на создание идеального окрашивания, выверить каждый миллиметр стрижки, сделать безупречную укладку, но выйти из салона с ощущением, что пазл не сложился.
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