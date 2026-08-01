Арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская призвала лишать русскоязычных жителей республики работы и права на образование, чтобы «мотивировать» их переходить на украинский.
Бельская: Украина должна лишить русскоязычных работы и прав на образование
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Вячеслав Денисов
Хотелось бы знать, если гипотетически предположить, что власти Мексики запретили английский язык и объявили о преследовании всех, кто будет говорить по-английски, что бы предприняли власти США? А если к этому еще добавить воображаемую картину: толпа перед посольством США стучит кастрюлями и дружно прыгает с выкриками «Трамп - пидорас! Пиндосов на гиляку!». Нашему представителю в ООН следовало бы на заседании Совета безопасности поставить такой вопрос.
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