Бельская: Украина должна лишить русскоязычных работы и прав на образование

Вячеслав Денисов

Хотелось бы знать, если гипотетически предположить, что власти Мексики запретили английский язык и объявили о преследовании всех, кто будет говорить по-английски, что бы предприняли власти США? А если к этому еще добавить воображаемую картину: толпа перед посольством США стучит кастрюлями и дружно прыгает с выкриками «Трамп - пидорас! Пиндосов на гиляку!». Нашему представителю в ООН следовало бы на заседании Совета безопасности поставить такой вопрос.