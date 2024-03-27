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The Moscow Post

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Из-за истекшего срока годности были уничтожены дефицитные препараты для льготников

Из-за истекшего срока годности были уничтожены дефицитные препараты для льготников

Накануне генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что препараты для льготников, которых не оказалось на полках в аптеке, годами хранились на складах в дальнем углу, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg PostПосде обнаружения этого, лекарства были уничтожены из-за истечения срока годности.

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