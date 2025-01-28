СПбМТСБ намерена запустить расчетные фьючерсы на бензин

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин Аи-92 и Аи-95 в первом квартале 2025 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления старшего вице-президента торговой площадки Антона Карпова.