▪ Руководитель ФАН перед закрытием печально и отчаянно врал, что у пригожинских ресурсов было в день 300 миллионов уникальных (то есть пришедших в первый раз) посетителей! То есть на пригожинских ресурсах примерно за месяц перебывало всё население земного шара, включая дикарей Папуа-Новой Гвинеи и зулусов Африки и теперь им приходится иметь дело с посетителями не уникальными.
Несколько слов о закрытии пригожинской конторы «Патриот» (РИА ФАН и прочее)
Комментарии
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Людмила Лиханова
АФТАР - ЦИПСОТА ГОЛИМАЯ, ПРИДУРОК. МЫ ТЕБЯ УЖЕ СРИСОВАЛИ, УЕБИЩЕ БЕЗМОЗГЛОЕ. ЖДИ КУВАЛДОЧКУ, НЕ БРАТАН.
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2 час.
Андрей Тихонов
Кремлевские журношлюхи отстаньте от Вагнера
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2 час.
Galina Bobryasheva
Позорище позорное! Какое ты грязное ничтожество! Поэтому ты, какашка, и воюешь против нашего Вагнера, который защищал страну! Потому что это не твоя страна! Потому что ты просто грязная хохлосрань! Ты фашист обязательно получишь ответку от наших воинов! Фашистское дерьмо! Сгинешь, как все фашисты и следа от такого мусора не останется! А наших ребят всегда будут помнить!
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31 мин.
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