Несколько слов о закрытии пригожинской конторы «Патриот» (РИА ФАН и прочее)

▪ Руководитель ФАН перед закрытием печально и отчаянно врал, что у пригожинских ресурсов было в день 300 миллионов уникальных (то есть пришедших в первый раз) посетителей! То есть на пригожинских ресурсах примерно за месяц перебывало всё население земного шара, включая дикарей Папуа-Новой Гвинеи и зулусов Африки и теперь им приходится иметь дело с посетителями не уникальными.