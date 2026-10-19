КУРСК, 19 октября. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск "Север" за сутки уничтожил три наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ в Сумской области.
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