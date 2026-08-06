Распространенный препарат связали со снижением риска инфаркта и инсульта

Препарат тирзепатид, применяемый для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения, может значительно снижать риск инфаркта, инсульта и других тяжелых сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким риском.
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