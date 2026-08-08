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Суть Событий

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Где родился, там не пригодился: Дональд Трамп подписал новый указ по борьбе с "родильным туризмом"

Где родился, там не пригодился: Дональд Трамп подписал новый указ по борьбе с "родильным туризмом"

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на запрет так называемого "родильного туризма", подразумевающего приезд в страну на роды с целью автоматического получения ребенком американского гражданства.

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