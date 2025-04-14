Блогер Мэддисон назвал зарплату в 200 тысяч рублей в Москве нищей темой

Уехавший из России блогер Илья Меддисон заявил, что зарплата 200 тысяч для Москвы – «нищая тема».Стример Илья Меддисон, уехавший жить в Америку, в своем телеграм-канале заявил о том, что 200 тысяч для Москвы – это «нищая тема».
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