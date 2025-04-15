Когда в Смоленске отключат отопление?

Глава Смоленска Александр Новиков сообщил о решении завершить отопительный сезон в областном центре. Как пояснил градоначальник, обычно отопительный сезон завершается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов.
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