Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп © AP/РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в китайском Шэньчжэне для обсуждения плана завершения конфликта на Украине.