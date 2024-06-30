Банк не примет некоторые банкноты: неприятный сюрприз ждет россиян Юлия ЧелкановаС 1 июля 2024 года многие граждане столкнулись с неожиданным изменением в финансовой системе, которое повлекло за собой значительные последствия.
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