Вторник, 0️⃣2️⃣ июля, 2024год 🎉 Праздники 🎉 👩‍💼 Международный день спортивного журналиста 🛸 Всемирный день 🏢 Международный день кооперативов 🎁День сюрпризов 🍻Праздник трезвенников и язвенников 🐕Всемирный день собаки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1556 год - русский царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к Русскому государству 📔 1670 год - войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью 📔 1698 год - английским изобретателем Томасом Сейвери получен патент на придуманный им первый в мире паровой двигатель 📔 1860 год - в бухте "Золотой рог" на Тихом океане основан город Владивосток 📔 1900 год - совершил свой первый полет дирижабль жесткой конструкции "LZ-1", построенный немецким инженером Фердинандом фон Цеппелином 📔 1924 год - в Париже создана Международная ассоциация спортивной прессы 📔 1990 год - в Москве открылся последний XVIII съезд КПСС.