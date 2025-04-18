Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Увезли в глушь": беженцы из Сирии жалуются на условия в санатории

"Увезли в глушь": беженцы из Сирии жалуются на условия в санатории

Русский компас Фото: e1.ru. Ещё вчера таджичке, вышедшей за сирийца, грозила смертельная опасность.

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