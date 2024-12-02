Калининградский ученый рассказал, почему дорожает рыба

Повышение цен на рыбу происходит из-за роста стоимости топлива, пояснил директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов1 декабря в интервью сетевому изданию «Информационно-аналитический портал Калининграда».
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