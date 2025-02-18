ВС РФ вплотную подошли к Купянску: что произошло в зоне СВО 18 февраля

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 18 февраля, Вооруженные силы России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, Россия модернизировала ударные дроны «Шахед», а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время.