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ВС РФ вплотную подошли к Купянску: что произошло в зоне СВО 18 февраля

ВС РФ вплотную подошли к Купянску: что произошло в зоне СВО 18 февраля

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 18 февраля, Вооруженные силы России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, Россия модернизировала ударные дроны «Шахед», а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время.

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