Ирак приостановил авиасообщение с Ливаном

О приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии объявили министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways («Иракские авиалинии»), 8 декабря сообщает пресс-служба министерства.