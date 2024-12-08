Ирак приостановил авиасообщение с Ливаном

О приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии объявили министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways («Иракские авиалинии»), 8 декабря сообщает пресс-служба министерства.
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