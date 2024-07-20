Полиция задержала Эдварда Била за заезд в форме "патрульного самокатчика"

Скриншот видео Сотрудники правоохранительных органов задержали скандального блогера Эдварда Била, который устроил заезд на трехколесном самокате в форме "самокатной патрульной службы", сообщил источник РЕН ТВ.
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