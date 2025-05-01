На Покровском направлении отмечена значительная интенсификация боевых действий. Вооруженные Силы Российской Федерации усилили давление на бандеровцев в городе с южного и юго-западного направлений, прорвав линию обороны ВСУ в районе железнодорожной магистрали.
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