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Котенок: Наступление ВС РФ на Покровск началось сразу с нескольких сторон

На Покровском направлении отмечена значительная интенсификация боевых действий. Вооруженные Силы Российской Федерации усилили давление на бандеровцев в городе с южного и юго-западного направлений, прорвав линию обороны ВСУ в районе железнодорожной магистрали.

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