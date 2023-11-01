Бербок: ФРГ не должна допустить появление второго фронта на Ближнем Востоке

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, рассказала о том, что Берлин обязан стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
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