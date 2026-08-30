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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управленцы НБА считают, что «Лейкерс» наиболее разочаруют в новом сезоне (Уиндхорст)

По словам обозревателя НБА Брайана Уиндхорста, в среде управленцев существует мнение, что « Лейкерс » не оправдают ожиданий и станут разочарованием нового сезона.

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