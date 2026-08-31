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Боец батальона БПС рассказал об освобождении Анновки

Боец батальона БПС рассказал об освобождении Анновки

Российские подразделения успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республики, минимизировав потери благодаря слаженным действиям штурмовиков и операторов беспилотников.

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