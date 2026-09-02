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«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком»: Данила Козловский прокомментировал скандал с неуплатой алиментов

«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком»: Данила Козловский прокомментировал скандал с неуплатой алиментов

Данила Козловский прокомментировал скандал вокруг алиментов. Актриса и режиссер Ольга Зуева заявила, что артист не платит алименты и никак не участвует в содержании дочери.

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