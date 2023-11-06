«Мне потребуется 24 минуты». Зеленский пригласил в Украину Трампа, который обещал закончить войну за 24 часаРазговаривать с Россией не о чем, а оккупированные территории необходимо освободить – такую мысль президент Владимир Зеленский несколько раз публично высказал в последние дни после того, как командующий украинской армией заявил о тупике в военных действиях.