Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

Изменить отношение к таджикам и прочим "гостям с солнечного юга"? Не раньше, чем будет проведено доскональное расследование событий 90-в в отношении геноцида русского населения и привлечения к ответственности всех виновных. Без "срока давности".

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Как всё сложно : готовы ли наши спец службы к аналогичной работе, которую проделали силовики Китая. Разве есть хоть какая-то гарантия что те, кому закрыт въезд в Китай, уже гуляют по улицам городов России... Не проще закрыть въезд в Россию и произвести фильтрацию тех кто уже в России, а кто незаконно въехал - так просто выслать без каких-либо объяснений ведь они по-любому нарушили закон.