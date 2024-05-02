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Славянская доктрина

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Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

Исторические напёрстки Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы! Очень интересно.

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Комментарии
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Karmadon
Изменить отношение к таджикам и прочим &quot;гостям с солнечного юга&quot;? Не раньше, чем будет проведено доскональное расследование событий 90-в в отношении геноцида русского населения и привлечения к ответственности всех виновных. Без &quot;срока давности&quot;.
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как всё сложно : готовы ли наши спец службы к аналогичной работе, которую проделали силовики Китая. Разве есть хоть какая-то гарантия что те, кому закрыт въезд в Китай, уже гуляют по улицам городов России... Не проще закрыть въезд в Россию и произвести фильтрацию тех кто уже в России, а кто незаконно въехал - так  просто выслать без каких-либо объяснений ведь они по-любому нарушили закон.
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11 час.
Юрий Ильинов
Уже фильтруют, уже высылают. Например, нелегалы ринулись в Херсонскую область, их и там достают. Кстати, и в Европе фильтруют. В спецы приходят из СВО и повышают качество работы.
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10 час.

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