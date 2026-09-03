NYT: переговоры по Украине вряд ли начнутся раньше весны или лета 2027 года

Конфликт на Украине вошел в «спираль эскалации», и эксперты с дипломатами говорят о том, серьезные мирные переговоры вряд ли начнутся раньше весны или лета 2027 года.
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